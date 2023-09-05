Агент Маухуба: «Интерес из России был не только от «Динамо», но и от других клубов»
Футбольный агент Хасан Имуссатен рассказал, что марокканским форвардом Эль Мехди Маухубой интересовались несколько российских клубов.
2 сентября «СЭ» стало известно, что московское «Динамо» проявляет интерес к 20-летнему Маухубу.
«Интерес из России был не только от «Динамо», но и от других клубов. Также им интересовались португальские клубы. Но в итоге он предпочел другой вариант, не российский», — приводит «РБ Спорт» слова Имуссатена.
В прошлом сезоне марокканский футболист провел 13 матчей за «Жюнесс Спортив де Суалем» и отметился 7 голами.
Нападающий также привлекался к выступлениям за молодежную сборную Марокко, за которую он всего сыграл в 49 матчах и забил 11 мячей.
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