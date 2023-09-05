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Сегодня, 11:45

«Арис» объявил об аренде Кокорина на один сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

«Арис» объявил о переходе российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Кокорин снова в «Арисе»! Возвращение 32-летнего Кокорина в нашу команду стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока», — говорится в заявлении клуба.

Ранее директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал «СЭ», что контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон. Также в клубе сообщили, что успели заявить Кокорина на матчи Лиги Европы.

Форвард уже выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Источник: ФК Арис
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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