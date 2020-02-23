АЕК Карреры одержал четвертую победу подряд, разгромив ОФИ

АЕК дома одержал разгромную победу над ОФИ (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Греции. Встреча прошла на стадионе «Спирос Луис» в Афинах.

В составе команды Массимо Карреры дублем отметился нападающий Даниэле Верде и еще один гол забил полузащитник Петрос Манталос.

Для АЕКа эта победа стала четвертой подряд. Команда бывшего главного тренера «Спартака» не проигрывает с 16 января.

ОФИ с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице суперлиги. АЕК — 50 баллов и третья строчка.