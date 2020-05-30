25-летний футболист из Боливии скончался от коронавируса

В возрасте 25 лет от коронавируса скончался Дейберт Франс Роман Гузман. Он играл за команду университета Тринидада, который выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Боливии, сообщает The Sun.

Ранее эта болезнь унесла жизнь его отца Белизарио Романа, который был бывшим президентом клуба, и дяди Кармело Романа, который бый менеджером местного клуба «Депортиво».

Все трое проживали в Бени. Этот район Боливии оказался в самой сложной эпидемиологической обстановке в стране.