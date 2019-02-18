"2019-й год, я иду". Неподражаемый Златан Ибрагимович

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович опубликовал в Твиттере новый пост, который посвятил текущему 2019-му году.
– 2019-й год, я иду, – подписал 37-летний швед фотографию в Твиттере.
Напомним, что в декабре 2018 года Ибрагимович продлил контракт с "Гэлакси" до конца 2019-го.
Форвард перешел в американский клуб в марте прошлого года из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. За это время нападающий сыграл в 27 матчах за "Лос-Анджелес", забил 22 гола и отдал 7 голевых пасов.
2019 Im coming pic.twitter.com/Yvivq9cbk5– Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 18 февраля 2019 г.
Загрузка...