Эмери идет за четвертым кубком, игроки «Славии» не встали на колено, Джеко в компании с Дель Пьеро и Шевченко

Главные события ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы.

«Аякс» не совершил подвиг

«Рома» — «Аякс» — 1:1 (Джеко, 72 — Броббей, 49). Первый матч — 2:1.

Неделю назад римляне и амстердамцы подарили яркую и эмоциональную игру, итог которой главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг назвал несправедливым. Как уверял специалист, та встречу многому научила его команду, и голландцы постарались сыграть в Риме максимально агрессивно.

Однако у Тадича в этом противостоянии не заладилось с 11-метровыми. Неделю назад серб не забил с «точки», и этот момент перевернул ход игры. Теперь даже просмотр эпизода при помощи ВАР не убедил судей, что задержка Тадича со стороны Калафьори заслуживает назначения пенальти.

Пришлось забивать с игры, и второй тайм начался с гола голландского вундеркинда Броббея, который начнет новый сезон в «Лейпциге». Подопечный скандального агента Мино Райолы в третий раз в этом турнире отличился после выхода на замену. На волне этого успеха случился еще один, и Тадич успел на добивание после атаки все того же Броббея. Однако ВАР снова взял сторону «Ромы», так как в начале голевой атаки Тальяфико нарушили правила на Мхитаряне.

#Video #UELxESPN ?Qu? mala suerte! Tadic convirti? el gol de la clasificaci?n para el Ajax, pero el VAR lo termin? anulando por una infracci?n previa de Tagliafico.https://t.co/Zgi5QWiLaU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 15, 2021

Развязка же получилась банальной. Контратака, рикошет, и голевое чутье не подвело Джеко. Уладивший конфликт с главным тренером босниец забил 30-й еврокубковый мяч за «Рому». До этой отметки в одной команде за всю историю итальянского футбола прежде добирались только три игрока — легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро (46), а также миланцы Филиппо Индзаги (36) и Андрей Шевченко (33).

30 — Edin Dzeko (30 for AS Roma) is one of the only four players able to score 30+ goals for a single Italian club among #UCL/European Cup and #UEL/UEFA Cup, level with Del Piero (46 for Juventus), Inzaghi (36 for AC Milan) and Shevchenko (33 for AC Milan). Hammer.#RomaAjax pic.twitter.com/JrytADwstR — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 15, 2021

Юбилей Кавани

«Манчестер Юнайтед» — «Гранада» — 2:0 (Кавани, 6. Вальехо, 90, в свои ворота). Первый матч — 2:0.

Из всех четвертьфинальных пар после первых матчей именно эта выглядела самой предсказуемой. Но точно не скучной, потому что проводящим дебютный сезон в еврокубках испанцам терять было нечего, а «МЮ» не собирался расслабляться. Тем более, не забивавший в течение месяца Кавани вернул себе чувство гола. Отличившись в воскресной игре с «Тоттенхэмом», уругваец забил и в Лиге Европы. Это был 50-й мяч Матадора в еврокубках, где он неизменно поражает ворота на протяжении последних одиннадцати сезонов.

Во многом благодаря такому дебюту борьбы как таковой не получилось, так что говорить стоит только о «красных дьяволах». Во-первых, манкунианцы впервые за 13 лет сыграли на ноль три подряд матча в плей-офф еврокубков. Во-вторых, команда Уле Гуннара Сульшера попала в полуфинал континентальных турниров в 18-й раз. Из английских клубов «МЮ» уступает по этому показателю только «Ливерпулю» (19).

Прага была неприступной 33 матча

«Славия» П — «Арсенал» — 0:4 (Пепе, 18. Ляказетт, 21, с пенальти, 77. Сака, 24). Первый матч — 1:1.

Неделю назад чешская команда произвела сильное впечатление на Микеля Артету, и главный тренер «Арсенала» признался, что в Праге лондонцев ждет настоящий бой. На него «канониры» вышли без Обамеянга, который попал в больницу, так как заразился малярией во время поездки в сборную на отборочные матчи Кубка Африки.

Вот только боя не получилась, а чешская еврокубковая сказка завершилась избиением хозяев. Есть ощущение, что гостей здорово разозлило решение ВАР отменить гол Смита-Роу. Лучший ассистент «Арсенала» в текущем сезоне (7 передач) ответил на это соло перед штрафной и, стянув на себя всю оборону, вывел на удар Пепе. И это было началом конца «Славии».

??? vs. Olympiacos

??? vs. West Ham

??? vs. Sheffield United

??? vs. Slavia Prague



Arsenal have scored 3+ goals in four consecutive away games for the first time in the 21st century. ? pic.twitter.com/CBkoT5W04l — Squawka Football (@Squawka) April 15, 2021

За шесть неполных минут чехам пришлось трижды начать с центра поля, и было трудно поверить, что громит их команда, рискующая на будущий сезон остаться без еврокубков. В итоге «Арсенал» выдал лучшую серию с 1932 года и в четырех кряду гостевых матчах забил не менее трех раз. Два успеха пришлись на Лигу Европы, выигрыш которой может спасти для команды безобразный в целом сезон. «Славия» же прервала уникальную серию из 33 домашних матчей без единого поражения.

Сака ракетой пролетел мимо защитника аккуратно уложил мяч в самый уголок



«Арсенал» за шесть минут отправил три мяча в ворота «Славии» и решил все вопросы pic.twitter.com/OAMjtDPnWE — Матч ТВ (@MatchTV) April 15, 2021

Кстати, как и в Лондоне футболисты «Славии» не встали на колено в рамках предматчевой акции BLM. Чехи, включая их темнокожего форварда Олайинку, сделали по-своему, выстроившись в центре поля и положив руки друг другу на плечи. И, естественно, нашлось немало критиков пражан. Особенно на фоне 10-матчевой дисквалификации их футболиста Куделы, которого обвинили в расизме после закончившейся потасовкой игры с «Рейнджерс».

The scene as Arsenal players took a knee before their tie with Slavia Prague.



(?: @btsportfootball)pic.twitter.com/IzugbcCcR9 — B/R Football (@brfootball) April 15, 2021

Шестой полуфинал Эмери

«Вильярреал» — «Динамо» З — 2:1 (Пако Алькасер, 36. Морено, 43 — Оршич, 74). Первый матч — 1:0.

Другая восточноевропейская сказка завершилась в Вильярреале, и долгое время только удача позволяла хорватам сохранять свои ворота в неприкосновенности. Даже первый мяч в исполнении Пако Алькасера сначала отменили, засчитав его после просмотра эпизода ВАР. Интересно, что опытный форвард в этом сезоне забил в еврокубках больше, чем в ла лиге (6 голов против 5).

Most goals scored in the #UEL for Villarreal this season:



? Gerard Moreno (6)

? Paco Alc?cer (6)



Both players were on the scoresheet in the first half against Dinamo Zagreb. #UEL pic.twitter.com/Q8om832Npz — Squawka Football (@Squawka) April 15, 2021

Ну а Херард Морено хорош во всех турнирах. В этом календарном году у проводящего лучший сезон форварда уже 17 мячей. В четверг он обошел Холанна и Криштиану Роналду, а лучше результативность только у Левандовски (22), Мбаппе и Месси (по 19). Если же добавить шесть результативных передач, то в пяти лучших европейских лигах Морено показывает третий результат.

23 — Only Lionel Messi ?? (27) & @lewy_official ?? (25) has been involved in more goals in all competitions in 2021 than Gerard Moreno ?? (23, 17 goals + six assists) between the Top 5 European Leagues' players. Timely@Eng_Villarreal #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/eF869CnIpF — OptaJose (@OptaJose) April 15, 2021

«Динамо», конечно, подсластило горькую пилюлю, когда забивший пять последних еврокубковых мячей своей команды Оршич отличился после классного паса Петковича пяткой, но «подводники» оказались для команды из Загреба слишком сильным соперником. Унаи Эмери, похоже, всерьез замахнулся на четвертый трофей Лиги Европы.

6 — Unai Emery ?? will play six #EuropaLeague's Semifinals, more than any other manager in the competition ever (incl. UEFA Cup).



1 — Valencia (2012)

3 — Sevilla (2014, 2015, 2016)

1 — Arsenal (2019)

1 — @Eng_Villarreal



Worker#UEL pic.twitter.com/n9v82eLvGd — OptaJose (@OptaJose) April 15, 2021

Испанец — рекордсмен по выходам в полуфинал второго по статусу еврокубка, куда он выходил уже шесть раз с «Севильей» (трижды), «Валенсией», «Вильярреалом» и «Арсеналом». Как раз с уволившими его «канонирами» Эмери и сразится в полуфинале, который четыре раза становился для «подводников» непреодолимым барьером.

В полуфиналах 29 апреля и 6 мая сыграют «Манчестер Юнайтед» — «Рома» и «Вильярреал» — «Арсенал».