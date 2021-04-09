В матче «МЮ» на поле выбежал голый болельщик, «Аяксу» не помог назначенный Карасевым пенальти, а болбой атаковал футболиста

Главные события первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы.

Рэшфорд напомнил о временах Руни и Роналду

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Рэшфорд, 31. Бруну Фернандеш, 90, с пенальти).

В ворота «красных дьяволов» вернулся не игравший с февраля Де Хеа, агенты которого изучают варианты перехода в другой клуб по окончании сезона. И после длительной паузы игра для испанца получилась не самой сложной.

В первом тайме забил другой недавний пациент клубного лазарета — Рэшфорд. Это был первый в матче удар в створ, благодаря которому форвард довел свой лицевой счет этого сезона до 20 мячей.

Marcus Rashford is the first Manchester United player to score 20+ goals across all competitions in back-to-back seasons since Wayne Rooney. ? pic.twitter.com/GgbI2pT6Q9 — Squawka Football (@Squawka) April 8, 2021

Два года подряд до этой отметки игроки «МЮ» не добирались со времен Уэйна Руни. Кроме того, появился повод вспомнить пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Дело в том, что Рэшфорд повторил достижение португальца 13-летней давности, восемь раз поразив ворота в рамках одной еврокубковой кампании. Частью славы бомбардир обязан поделиться с защитником Линделефом, который отправил мяч от собственной штрафной до чужой и заслужил в соцсетях сравнения с Тони Кроосом.

An interesting start to proceedings in Granada vs Manchester United. pic.twitter.com/fdZUABMBxy — Goal (@goal) April 8, 2021

Это было действительно красиво, тогда как до данного эпизода больше всего запомнился забег на поле непонятно как пробравшегося на закрытый стадион полностью обнаженного бородатого болельщика. Интересно, поклонником какого клуба он является? Если «Гранады», то ее соперника акция бегуна не смутила. Напротив, в концовке Бруну Фернандеш реализовал очередной пенальти и фактически превратил ответную встречу в формальность. И вряд ли для Уле Гуннара Сульшера станут проблемой дисквалификации Магуайра, Мактоминая и Шоу.

«Аякс» не проигрывал 24 матча

«Аякс» — «Рома» — 1:2 (Классен, 39 — Пеллегрини, 57. Ибаньес, 87).

Римляне активно начали игру в Амстердаме, но с середины первого тайма у «волков» начались проблемы. Сначала травму получил опытный Спинаццола, которого пришлось менять на 18-летнего Калафьори. Потом грубую ошибку в центральной зоне допустил Диавара, и Тадич вывел на пустые ворота Классена. Этот полузащитник — главный специалист турнира по первым в матче голам. Он уже в третий раз открыл счет, а Тадич отдал 19-ю с учетом всех турниров результативную передачу.

Все было в руках «Аякса», и решение российского арбитра Сергея Карасева назначить 11-метровый в ворота гостей вписывалось в сюжетную линию. Однако данный эпизод развернул игру на 180 градусов. Удар Тадича, который до этого реализовал 17 пенальти подряд, парировал Пау Лопес, а его коллега по амплуа — проводивший первый матч в еврокубках Схерпен — не выручил, хотя после не самого сильного удара Пеллегрини со штрафного мяч летел точно во вратаря.

? React to THAT Roger Iba?ez winner with an emoji... #UEL pic.twitter.com/NhbpaKFIVi — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 8, 2021

Возможно, «Аякс» вернул бы игру под свой контроль, однако Лопес не дал забить Броббею, а в концовке один из самых красивых голов дня забил Ибаньес. Защитник подработал мяч при подаче углового и с лета вколотил его под перекладину. Не совсем логичный результат, прервавший 24-матчевую беспроигрышную серию чемпионов Голландии, сделал «Рому» фаворитом этой пары. Не зря она самая волевая команда розыгрыша с тремя победами в играх, которые складывались не в ее пользу. Последние же минуты запомнились тем, что болбой бросил мяч в игрока «Ромы» Калафьори. Получил словесный ответ от футболиста, и тут уже Карасеву пришлось снова достать желтую карточку.

А болбоям можно показывать красные карточки? ? pic.twitter.com/Eh9pwtr9mU — Матч ТВ (@MatchTV) April 8, 2021

«Арсенал» близок к провалу, а Эмери — к полуфиналу

«Арсенал» — «Славия» П — 1:1 (Пепе, 86 — Голеш, 90+4).

Для «канониров» Лига Европы — последняя возможность спасти ужасный сезон. Команда Микеля Артеты вылетела из обоих английских кубков, а в АПЛ почти со стопроцентной вероятностью наберет меньше очков, чем в последнем сезоне Арсена Венгера (63). Тем не менее, лондонцы, от которых следовало ждать агрессивной игры, долгое время даже в створ попасть не могли. Обострения у «Арсенала» начали проходить только ближе к окончанию первого тайма, а во второй половине у хозяев начались проблемы с удачей.

«Если мазать, то красиво», — подумал Ляказетт и шикарным ударом запорол момент



Лайк от всех болельщиков «Славии» ? pic.twitter.com/N6k8UdIpVS — Матч ТВ (@MatchTV) April 8, 2021

Сначала в штангу пришелся штрафной Виллиана. Потом в каркас ворот попал перебрасывавший вратаря при выходе один на один Ляказетт. Когда же с линии площади ворот промахнулся Обамеянг, казалось, в Прагу англичанам придется отправиться после нулевой ничьей. И все же в концовке Пепе показал партнерам, что такое хладнокровие в завершающей стадии атаки. Ивуариец, который с 4 голами является лучшим снайпером команды в Лиге Европы, аккуратно подсек мяч над голкипером.

Только для победы этого оказалось недостаточно. Угловой в добавленное арбитром время стал спасительным для «Славии», которая не собирается довольствоваться простым участием в четвертьфинале. «Арсенал» же ужасен в обороне и не может сыграть на ноль уже 13 матчей подряд — с январской встречи против «МЮ». Между тем, матч на «Эмирейтс» был единственной игрой вечера, где хозяева могли выиграть.

«Динамо» З — «Вильярреал» — 0:1 (Морено, 44, с пенальти).

Если «Славия» продолжает удивлять, то для другой преподнесшей немало сюрпризов восточноевропейской команды очередная игра сложилась из курьезов. То гол лидера «Динамо» Оршича отменили из-за офсайда, то случилось попадание мяча в руку, и лучший снайпер «Вильярреала» Херард Морено забил с пенальти уже пятый мяч в плей-офф. Этого хватило для шестой подряд победы «подводников». Все-таки Лига Европы — турнир Унаи Эмери.