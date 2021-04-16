Пойет, Кунде и Камано обыграли бывшую команду Безбородова и Генича.

15 апреля стало известно, что судья РПЛ Сергей Лапочкин решением контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента.

Против него открыто дисциплинарное дело. Оно связано с матчем Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо», который почти три года назад судил российский арбитр. Вспоминаем, как это было.

«Вентспилс» — «Бордо» — 0:1 (0:1)

Гол: Юссуф, 3.

«Вентспилс»: Уваренко, Манджгаладзе, Элиу Батиста, Ягодинский (Булвитис, 55), Незири, Мамах, Алфа, Акиньеми, Павлов (Талбергс, 89), Ругинс (Амаду Мендеш, 46), Тосин.

«Бордо»: Костиль, Пундже, Кунде, Пабло, Левчук, Тшуамени (Отавиу, 89), Плашил, Лерагер, Юссуф (Де Превиль, 64), Санкаре, Камано (Лаборд, 77).

Наказания: Камано, 68. Незири, 69. Кунде, 77. Алфа, 87 (предупреждения).

Судьи: Лапочкин, Лунев, Жвакин, Галимов (все — Россия).

26 июля 2018 года. Вентспилс. Олимпийский стадион. 3055 зрителей.

Что произошло

Как сообщил «СЭ» источник в РФС, Лапочкин отстранен до завершения специальной проверки. Пока так. Связано это с тем, что в 2018 году он не уведомил сотрудников УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо». Игра состоялась 26 июля 2018-го. Его нарушение заключается именно в том, что он не сообщил соответствующим футбольным властям о случившемся. Сейчас проблема только в таком нарушении.

У «Бордо» первая игра, у «Вентспилса» — середина сезона

Июльская игра была из тех, которые досматриваешь до конца с огромным трудом и большими усилиями. Что-то вроде «битвы» российских середняков или аутсайдеров.

Солнечным днем на поле стадиона «Олимпийский» вышли несколько известных игроков Пабло и Камано (сейчас играют за «Локомотив»), Тшуамени («Монако») и Кунде («Севилья»), Плашил (экс-«Монако» и «Осасуна») и Костиль. Для команды Густаво Пойета это был первый матч сезона — до него «Бордо» провел только четыре товарищеских встречи.

Причем долгое время могло показаться, что он играет дома, во Франции. Почти весь первый тайм было слышно только его болельщиков, надоевших одной и той же фразой «Алле, «Бордо»!» Так они гнали футболистов вперед. Без особого успеха.

Чемпионат Латвии начался 31 марта, потому «Вентспилс» находился в хорошей форме. Что не могло не сказаться на характере игры. Большую часть времени латвийская команда владела инициативой и пыталась атаковать. Гости рассчитывали на контратаки и гораздо более высокий класс. Голевых моментов было всего два — оба у «Бордо».

<br>

Первый возник в самом начале встречи, когда Элиу Батиста принял на бедро Лерагера метрах в 10 от штрафной площади «Вентспилса». Лапочкин моментально назначил штрафной удар, правильно установил «стенку» — Юссуф запустил мяч над ней, почти в правую «девятку». Больше ничего интересного на поле не происходило. Еще раз гости всерьез угрожали воротам Уваренко только на 84-й минуте.

А футболистам «Вентспилса» и этого не удалось сделать. Максимум, на что они были способны, — это вбежать в штрафную соперника и там упасть.

Судьи

Бригада российских арбитров провела матч без серьезных ошибок, на хорошем уровне. Лапочкин правильно оценил несколько эпизодов в штрафных площадях, когда там падали игроки обеих команд. Ассистенты Лунев и Жвакин безошибочно фиксировали офсайды, а резервный Галимов проявил бдительность при выходе на замену Де Превиля и заставил того снять с пальца кольцо.

При этом желтых карточек могло быть больше четырех. В первом тайме избежали предупреждений Левчук и Манджгаладзе. Защитник «Вентспилса» весь матч действовал очень жестко, несколько раз от него досталось Камано.

Матч шел в удобном для Лапочкина темпе. Ему не приходилось часто делать ускорения, чтобы оказаться на удобном расстоянии от места событий. Он неплохо управлял игрой, практически не вызывая споры своими решениями.

Совершенно проходной матч с 37 фолами (20-17) и четырьмя ударами в створ (1-3). Непонятно, на какой другой счет можно было рассчитывать в той ситуации.