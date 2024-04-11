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Сегодня, 16:20

Итальянским клубам пора выиграть Лигу Европы! Но у «Аталанты» Миранчука самые низкие шансы

Итальянские клубы 25 лет не могут выиграть Лигу Европы
Георгий Кудинов
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Футболист Алексей Миранчук с партнерами по «Аталанте»
Алексей Миранчук с партнерами по «Аталанте».
Фото Global Look Press
Георгий Кудинов — о турнире, который 25 лет не покоряется представителям серии А.

Это случилось в России в прошлом веке, на самом его излете. 12 мая 1999 года в «Лужниках» забили голы три персонажа, которые сегодня, спустя 25 лет, являются соответственно тренерами клубов из ОАЭ, «Венеции» и отцом одного из ключевых игроков «Ювентуса».
В тот майский вечер в Москве в составе победителей выступали будущий чемпион мира-2006 и лучший вратарь того турнира, а еще будущий обладатель «Золотого мяча» и тоже чемпион мира. В обороне блистал еще и отец нынешнего форварда миланского «Интера», он же победитель ЧМ-1998 и Евро-2000.

Алексей Миранчук. «Ливерпуль» близок к «золотому хет-трику» в прощальный сезон Клоппа. Миранчук и его «Аталанта» намерены все испортить

Черт возьми, как же давно это было, словно в иной жизни! Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро, Лилиан Тюрам, Эрнан Креспо, Паоло Ваноли, Энрико Кьеза — все они сверкали в составе той звездной «Пармы», которая выиграла на моих глазах у «Марселя» со счетом 3:0. Это был финал Кубка УЕФА. Для серии А тот весенний московский трофей стал последним, девятым в этом турнире. С тех пор ни один итальянский клуб в Кубке УЕФА больше не побеждал.

Ну а с сезона-2009/10 турнир сменил название — и тут выяснилось, что итальянским клубам он не дается совсем. 14 розыгрышей — 0 побед, тогда как у испанских клубов их аж девять, еще три трофея достались англичанам и по одному — немцам и португальцам. В 2020 и 2023 годах итальянские клубы (соответственно «Интер» Антонио Конте и «Рома» Жозе Моуринью) проиграли в финале неукротимой «Севилье», у которой уже пять трофеев, а единственным итальянским тренером, кому удалось выиграть Лигу Европы, оказался Маурицио Сарри.

Футбольный тренер Маурицио Сарри
Маурицио Сарри.
Фото Reuters

Сарри взял трофей с лондонским «Челси» в 2019 году. И раз уж мы вспомнили про Маурицио, то позволю себе маленькое отступление применительно к «Спартаку». Если уникумы из нынешнего руководства этого московского клуба действительно рассматривали сейчас всерьез его кандидатуру, то можно только посочувствовать болельщикам москвичей: лишь совсем далекие от футбола люди могут додуматься до того, что на текущий момент Сарри хоть как-то совместим с красно-белыми.

Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

Но вернемся к итальянским тренерам в Лиге Европы. Пока этот трофей покорился только Сарри, но в нынешних четвертьфиналах примут участие сразу три специалиста с Апеннин. Причем один из них точно выйдет в полуфинал — «Милан» встречается с «Ромой». Шансы Стефано Пиоли и Даниэле Де Росси — 50 на 50. А вот Джан Пьеро Гасперини — явный аутсайдер в дуэли с Юргеном Клоппом: «Аталанта» должна совершить спортивный подвиг, чтобы пройти «Ливерпуль».

Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Аталанта

В активе итальянского футбола, помимо упомянутых 9 Кубков УЕФА, еще 12 трофеев Кубка/Лиги чемпионов, 9 Суперкубков Европы, 7 побед в Кубке Кубков и 9 — в Межконтинентальном Кубке/клубном чемпионате мира. На этом фоне «нулевая» Лига Европы смотрится провально. Пора уже серии А начинать выправлять ситуацию.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Милан
ФК Рома
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