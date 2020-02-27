«Вулверхэмптон» проиграл «Эспаньолу», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Эспаньол» обыграл «Вулверхэмптон» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 3:2. В первой игре английский клуб победил 4:0 и прошел дальше по сумме двух игр.

В других играх «Базель» второй раз победил АПОЭЛ (3:0, 1:0), ЛАСК одолел АЗ (1:1, 2:0), «Вольфсбург» разгромил «Мальме» (2:1, 3:0).

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

«Эспаньол» (Испания) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 3:2 (1:1)

Голы: Кальери, 15 (1:0). Траоре, 22 (1:1). Кальери, 57 — с пенальти (2:1). Доэрти, 79 (2:2). Кальери, 90+1 (3:2).

«Эспаньол»: Андрес Приэто, Давид Лопес, Налду, Калеро, Педроса, Гомес, Виктор Санчес (Поль Лосано, 61), Дардер (У Лэй, 67), Мелендо (Авила, 75), Кальери, Варгас.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Коади, Винагре (Саисс, 58), Килмен, Жоау Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Педру Нету, 64), Траоре (Бруну Жордау, 78), Поденсе.

Предупреждения: Траоре, 6. Виктор Санчес, 40. Килмен, 56. Гиббс-Уайт, 63. Кальери, 66. Варгас, 66.

Судья: Гвида (Италия).

27 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Первый матч — 0:4

«Базель» (Швейцария) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0 (1:0)

Гол: Фрай, 38 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Де Винсенти, 74 (штанга)

«Базель»: Николич, Бергстрем, Риверос, Эрай Джемерт, Петретта (Жегрова, 46), Исуфи, Штокер, Фрай (Рамирес, 70), Джака, Кампо, Адеми (Артур Кабрал, 32).

АПОЭЛ: Ватерман, Меркис, Савич, Вурос, Иоанну, Йенсен, Матич, Яколиш (Де Винсенти, 46), Михайлович, Алонефтис (Эфрем, 62), Аль-Таамари (Павлович, 70).

Предупреждения: Матич, 22. Йенсен, 54. Эфрем, 63. Вурос, 76. Исуфи, 81. Де Винсенти, 85.

Судья: Краловец (Чехия).

27 февраля. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».

Первый матч — 3:0

ЛАСК (Австрия) — АЗ (Голландия) — 2:0 (1:0)

Голы: Рагуж, 44 — с пенальти (1:0). Рагуж, 50 (2:0).

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер, Рагуж (Клаусс, 68), Гойгингер (Рамсебнер, 89), Фризер (Балич, 61).

АЗ: Бизот, Леувин (Дрейф, 63), Свенссон (Эвьен, 76), Вейндал, Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси, Стенгс, Боаду.

Предупреждения: Вейндал, 24. Визингер, 37. Филипович, 63.

Удаление: Визингер, 88.

Судья: Йованович (Сербия).

27 февраля. Линц. Стадион «Линцер».

Первый матч — 1:1

«Мальме» (Швеция) — «Вольфсбург» (Германия) — 0:3 (0:1)

Голы: Брекало, 41 (0:1). Герхардт, 65 (0:2). Жуан Виктор, 69 (0:3).

«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон (Нильсен, 76), Ахмедходжич, Рикс, Кристиансен, Левицки, Баширу, Налич (Бергет, 56), Телин, Антонссон.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Паулу Отавиу, Мехмеди, Арнольд, Штеффен, Герхардт, Шлагер (Жуан Виктор, 59), Брекало (Клаус, 79), Вегхорст (Гинчек, 70).

Предупреждения: Рикс, 5. Брукс, 84.

Судья: Коллам (Шотландия).

27 февраля. Мальме. Стадион «Сведбанк».

Первый матч — 1:2