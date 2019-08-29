«Вулверхэмптон» повторно обыграл «Торино» и вышел в группу Лиги Европы

«Вулверхэмптон» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Торино» — 2:1. В первой встрече англичане также одержали победу (3:2) и вышли в групповой этап турнира.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия) — «Торино» (Италия) — 2:1 (1:0)

Голы: Хименес, 30 (1:0). Белотти, 58 (1:1). Дендонкер, 59 (2:1).

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия): Руй Патрисиу, Боли, Хонни Кастро, Коади, Вальехо, Жоау Моутинью (Невеш, 90), Дендонкер, Саисс, Хименес (Педру Нету, 90+2), Траоре, Жота (Кутроне, 81).

«Торино» (Италия): Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Эйна (Беренгер, 70), Бонифаци, Бремер, Ринкон (Мейте, 72), Базелли, Лукич, Дзадза (Миллико, 82), Белотти.

Предупреждения: Базелли, 34. Хонни Кастро, 45. Лукич, 49. Бремер, 63.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

29 августа. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум