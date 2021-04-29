«Манчестер Юнайтед» забил «Роме» шесть голов в полуфинале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы со счетом 6:2. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» 29 апреля.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш открыл счет на 9-й минуте, на 15-й с пенальти отличился хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини. Нападающий римлян Эдин Джеко на 34-й минуте вывел свою команду вперед. На 48-й минуте уругвайский форвард хозяев Эдинсон Кавани снова сделал счет ничейным, а на 64-й вывел свою команду вперед. На 71-й минуте Фернандеш оформил дубль, реализовав пенальти. Спустя четыре минуты француз Поль Погба сделал счет 5:2. Окончательный счет на 86-й минуте установил Мэйсон Гринвуд.

Стоит отметить, что к 37-й минуте итальянцы провели три вынужденные замены из-за травм. Поле покинули полузащитник Жордан Верету, вратарь Пау Лопес и хавбек Леонардо Спинаццола. Вместо них на поле появились Гонсало Вильяр (5-я минута), Антонио Миранте (28-я) и Бруну Перес (37-я) соответственно.

Ответный матч пройдет в Риме 6 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Рома» (Италия) — 6:2 (1:2)

Голы: Бруну Фернандеш, 9 (1:0). Пеллегрини, 15 — с пенальти (1:1). Джеко, 34 (1:2). Кавани, 48 (2:2). Кавани, 64 (3:2). Бруну Фернандеш, 71 — с пенальти (4:2). Погба, 75 (5:2). Гринвуд, 86 (6:2).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Матич, 83), Бруну Фернандеш (Мата, 90), Мактоминэй, Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 76).

«Рома»: Пау Лопес (Миранте, 28), Смоллинг, Спинаццола (Бруну Перес, 37), Карсдорп, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Кристанте, Верету (Вильяр, 5), Пеллегрини, Диавара, Джеко.

Предупреждения: Вильяр, 50. Погба, 51. Смоллинг, 61.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

29 апреля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».