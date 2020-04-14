«Валера, верим» и самый красивый гол в карьере Дзюбы. Это случилось ровно 9 лет назад

Ровно 9 лет назад «Спартак» во втором домашнем матче 1/4 финала Лиги Европы проиграл «Порту» со счетом 2:5, эта встреча запомнилась сразу по нескольким причинам.

Нападающий Артем Дзюба, выступавший в тот момент за «Спартак», на 52 минуте встречи забил один из красивейших голов в карьере — он ускользнул от Альваро Перейры, пробросил мяч между ногами Отаменди, прошел еще Роландо — и уверенно разобрался с Элтоном. Однака особого внимания тот гол не был удостоен, из-за того, что по сумме двух встреч красно-белые уступили «Порту» со счетом 2:10.

А после пресс-конференции по окончании того матча главный тренер «Спартака» Валерий Карпин и команда выходили на улицу под крики взбешенных болельщиков. Карпин решил пообщаться с болельщиками, эмоциональный диалог проходил с использованием ненормативной лексики с обеих сторон.

— Как не стыдно, ***. За что деньги платим? Кариока, езжай домой! Фу! Фу! Ибсон домой! Позор вам. Валера, иди сюда! Валера! — кричали фанаты.

— Мотивация плохая? Создали 15 моментов, — резко сказал тренер.

— Где 15 моментов?

— А сколько? — переспросил тренер. — Пропустили мы два — и что? Надо было забивать.

— Валерий Георгиевич, один вопрос. Почему в команде находятся Ибсон и Кариока?

— Кариока сегодня лучшим был.

— Но почему он не может играть? У нас импотенты в команде!

— ***, потому что Фалькао к нам не приедет. Потому что они *** сильнее, — тренер уже не мог сдерживаться.

— А селекция где наша, Валерий Георгиевич?

— ***, не едут к нам. Фалькао к нам не поедет. И что Бруну Алвеш у них (Карпин имеет ввиду матч «Твенте» — «Зенит» — 3:0 — «СЭ»), им «Твенте» тройку загрузил. «Твенте» ***** тройку им загрузил с Бруну Алвешем. И с Данни, ***. Тройку загрузил, — продолжил Карпин.

А когда Валерий Георгиевич уходил, то услышал в спину знаменитое: «Валера, удачи. Валера, верим!».

«Валера, верим!» Девять лет назад народ уверовал в Карпина