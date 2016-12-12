17:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

В турецком "аду" выжил только "Спартак"

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"Краснодар" станет четвертым российским клубом, с кем встретится в еврокубках "Фенербахче". Турки брали верх над ЦСКА и "Локомотивом", а вот "Спартак" смог удержать нужную им ничью в Стамбуле и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. (Алексей МОРОЗ)

Российские клубы против "Фенербахче"

2007/08

ЦСКА

Лига чемпионов

Групповой этап

2:2, 1:3

2012/13

Спартак

Лига чемпионов

4-й отб.раунд

2:1, 1:1

2015/16

Локомотив

Лига Европы

1/16 финала

0:2, 1:1

6 матчей, +1=3-2, мячи 7-10

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Kezya

...народ,речь не о турецких клубах,а конкретно о Фенербахче...

18:55

футбол_2018

И тут этих с хвостиками вспомнили!!!

18:45

Странник-777

Еще Алания - Бешикташ (2011) 0-3, 2-0

18:40

Странник-777

Еще Алания играл отбор с турками и прошла их, если не ошибаюсь

18:33

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