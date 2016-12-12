В турецком "аду" выжил только "Спартак"

"Краснодар" станет четвертым российским клубом, с кем встретится в еврокубках "Фенербахче". Турки брали верх над ЦСКА и "Локомотивом", а вот "Спартак" смог удержать нужную им ничью в Стамбуле и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. (Алексей МОРОЗ)
Российские клубы против "Фенербахче"
|
2007/08
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
Групповой этап
|
2:2, 1:3
|
2012/13
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
4-й отб.раунд
|
2:1, 1:1
|
2015/16
|
Локомотив
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
0:2, 1:1
6 матчей, +1=3-2, мячи 7-10
Kezya
...народ,речь не о турецких клубах,а конкретно о Фенербахче...
18:55
футбол_2018
И тут этих с хвостиками вспомнили!!!
18:45
Странник-777
Еще Алания - Бешикташ (2011) 0-3, 2-0
18:40
Странник-777
Еще Алания играл отбор с турками и прошла их, если не ошибаюсь
18:33