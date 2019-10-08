УЕФА открыл дело против «Лацио» за расизм болельщиков в матче с «Ренном»

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Лиги Европы «Лацио» — «Ренн» (2:1), сообщает официальный сайт организации. Итальянский клуб обвиняется в расистском поведении болельщиков. Дело будет рассмотрено 17 октября.

Также были открыты дела по матчам Лиги Европы «Витория Гимарайнш» — «Айнтрахт» (0:1) и «Мальме» — «Копенгаген» (1:1). Все указанные клубы могут получить наказание за нарушение порядка на трибунах.