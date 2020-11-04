Тренер «Зари» рассказал о сильных сторонах АЕКа Карреры

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал, в чем состоит сила АЕКа — соперника его команды по Лиге Европы. Греческий клуб возглавляет бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера.

«Благодаря нашему плотному графику, времени на грусть нет, — цитирует Скрипника официальный сайт «Зари». — После того как мы не очень хорошо выступили в УПЛ в последней игре, сильно настраивать ребят на следующую игру не пришлось, ведь они сами понимают важность предстоящего поединка. Все игроки готовы играть и показывать хорошую игру и позитивный результат. Встречаются две команды, у которых в турнирной таблице по 0 пунктов. Хочется эти негативные результаты, наконец, преобразить в положительные.

АЕК — это та команда, которая играет не в одну тактическую схему, они меняют схемы в процессе игры, мы готовимся к такой игре. Те поединки, которые они проводили ранее также они проиграли, как и мы, но были очень хорошее моменты, особенно матч дома, против «Лестера» после 0:2, они забили мяч и готовы дальше были забивать. Сильная команда и мы готовы принимать команду такого уровня и противостоять ей. Хотим выиграть эту игру не только, чтобы реабилитироваться, но и придать себе уверенности, принести очки Украине — на это хотим себя настроить. Ребята все готовы, все рвутся в бой, благо есть возможность выбирать состав. Мы с нетерпением ждём поединка, чтобы показать то, на что мы способны и добиться позитивного результата.

Есть в составе АЕКа ребята-украинцы, которые играют в основном составе. Наши игроки их хорошо знают по внутреннему чемпионату, не раз встречались. Та скорость мышления, которая присущая Европейскому футболу, моя команда также этим владеет, но такие моменты надо уметь реализовывать. Та небрежность, которая может допускаться в УПЛ, в Лиге Европы ее категорически не должно быть. Мое требование к команде- отдаться на все 100 процентов и не начать поединок, так как с «Брагой». Эмоции нужно убрать и играть со спокойной головой. Спокойствие и агрессия должны работать завтра в сцепке, для того, чтобы всегда принять быстро обдуманное решение".

Матч «Заря» — АЕК состоится 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. Напомним, Каррера не полетел на матч с командой — у тренера поднялась температура.