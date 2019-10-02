Тренер «Эспаньола» рассказал о сильных сторонах ЦСКА

Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего оценил готовность команды к матчу группового этапа Лиги Европы против ЦСКА и рассказал о сильных сторонах соперника. Встреча пройдет в Москве 3 октября.

— Это динамичная и агрессивная команда, которая активно идет в прессинг, и молодость играет важную роль, — приводит слова тренера РИА «Новости». — Если внимательно не относиться к каждому из игроков, то у нас могут быть определенные проблемы. Мы не рассматривали какие-то определенные матчи ЦСКА, мы рассматривали эпизоды и моменты.

Я не мыслю категориями двух матчей, а смотрю только на предстоящую игру. Нам важна победа, и чтобы качество переросло в результат. Нам хотелось бы, чтобы мы победили, победа по многим причинам нужна нам всем. Надеемся, что завтра все факторы сложатся и результат будет достигнут.

Можно создать множество моментов и не использовать их, а можно играть на равных и ничью вытащить на зубах. Все зависит от того, как завтра сложится матч, но мы надеемся на победу.

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