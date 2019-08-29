Тренер Браги: «Спартак допустил дисбаланс в обороне»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту после победы над «Спартаком» (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы предположил, как должен был действовать московский клуб, чтобы добиться положительного результата.

— Можете назвать условия, при которых матч сложился бы лучше для «Спартака»?

— «Спартак» принимал меры, чтобы поразить ворота и развернуть игру в свою пользу. Прессинговал, атаковал, однако они допустили дисбаланс в обороне. Именно он привел к двум мячам. Если бы не этот дисбаланс, то все могло получится по-другому. «Брага» выиграла так, как обычно выигрывает «Спартак». Они пытались играть на контратаках, но мы умело их отражали. (Александр Рогулев)