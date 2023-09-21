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21 сентября, 23:57

Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения в матче со «Спартой» в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Кокорин празднует забитый гол.
Фото ФК «Арис», Соцсети

«Арис» на выезде уступил пражской «Спарте» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы — 2:3.

Счет на 11-й минуте открыл российский форвард Александр Кокорин, реализовавший пенальти. Еще один гол гостей в концовке забил Хави Бабика.

Дублем за «Спарту» отметился Ладислав Крейчи (20-я и 25-я минуты). Победный гол на 67-й минуте забил Мартин Витик.

Лига Европы. Группа C
21 сент, 22:00. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
3:2
Арис Л

В другом матче группы C «Рейнджерс» на своем поле обыграл «Бетис». Единственный гол на 68-й минуте забил Абдалла Сима.

Лига Европы. Группа C
21 сент, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
1:0
Бетис

«Спарта» возглавила группу C. «Рейнджерс» уступает чешскому клубу по разнице мячей и занимает вторую строчку. «Арис» идет третьим, а «Бетис» замыкает квартет.

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Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК Бетис
ФК Рейнджерс
ФК Спарта (Прага)
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