В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы сезона-2020/21. Его победители получат путевку в первый отборочный раунд.

Лига Европы

Предварительный раунд

«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Гиляни» (Косово)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Приштина» (Косово)

«ФК Санта-Колома» (Андорра) — «Искра» (Македония)

«Энгордани» (Андорра) — «Зета» (Черногория)

«Гленторан» (Северная Ирландия) — «Торсхавн» (Фарерские острова)

«Сент-Джозефс» («Гибралтар») — Б-36 (Фарерские осторова)

«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Ла-Фиорита» (Сан-Марино)

Все матчи пройдут 20 августа. Из-за изменений формата отборочного турнира, связанного с пандемией коронавируса, все стадии отбора будут состоять из одной игры.