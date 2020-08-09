Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы
15:41
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы сезона-2020/21. Его победители получат путевку в первый отборочный раунд.
Лига Европы
Предварительный раунд
«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Гиляни» (Косово)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Приштина» (Косово)
«ФК Санта-Колома» (Андорра) — «Искра» (Македония)
«Энгордани» (Андорра) — «Зета» (Черногория)
«Гленторан» (Северная Ирландия) — «Торсхавн» (Фарерские острова)
«Сент-Джозефс» («Гибралтар») — Б-36 (Фарерские осторова)
«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Ла-Фиорита» (Сан-Марино)
Все матчи пройдут 20 августа. Из-за изменений формата отборочного турнира, связанного с пандемией коронавируса, все стадии отбора будут состоять из одной игры.
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