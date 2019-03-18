СМИ: УЕФА расследует расизм в отношении Хадсона-Одои на матче "Динамо" - "Челси"

УЕФА будет расследовать информацию от "Челси" о том, что во время матча с киевским "Динамо" (5:0) болельщики украинского клуба оскорбляли по расовому признаку полузащитника лондонской команды Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sports.

Ранее на сайте "Челси" появилось заявление об инциденте, в котором не указывалось, о каком футболисте идет речь. По данным СМИ, это именно Хадсон-Одои.

- Мы подтверждаем информацию о расистских оскорблениях в адрес одного из игроков от небольшой группы болельщиков хозяев, - говорится в сообщении. - Мы категорически осуждаем такое отвратительное поведение. После финального свистка об этом сообщили арбитру. Также представители клуба сообщили об этом делегату УЕФА. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и мы готовы к полному сотрудничеству.

Напомним, в 2015 году УЕФА наказал "Динамо" за расистские проявления в отношении темнокожих болельщиков на матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Челси" (0:0) двумя матчами без зрителей.

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