Система ВАР в Лиге Европы начнет действовать с плей-офф, сообщается в официальном Twitter УЕФА. В прошлом сезоне она использовалась только в финале турнира.

The #UEFAExCo confirmed today that VAR will be used from the beginning of the knockout stages in this season's @EuropaLeague competition. #UEL pic.twitter.com/D7dxDW9kzf