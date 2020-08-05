«Шахтер» и «Копенгаген» пробились в 1/4 финала Лиги Европы

Завершились два матча 1/4 финала Лиги Европы.

«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» со счетом 3:0. В концовке игры у «горняков» забили Жуниор Мораес (дважды) и Манор Соломон. Обе команды завершали матч вдесятером из-за удалений. В первом матче «Шахтер» победил 2:1 и по сумме двух игр пробился дальше.

«Копенгаген» обыграл «Истанбул Башакшехир» (3:0). Дубль сделал Йонас Винн, еще один матч забил Кристиан Фальк. В первой игре турецкий клуб победил 1:0. По сумме двух матчей «Копенгаген» завоевал путевку в четвертьфинал.

В 1/4 финала «Шахтер» сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Базель». «Копенгагену» будет противостоять лучший в паре ЛАСК — «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/8 финала

Ответные матчи

«Шахтер» (Украина) — «Вольфсбург» (Германия) — 3:0 (0:0)

Голы: Мораэс, 89 (1:0). Соломон, 90+1 (2:0). Мораэс, 90+3 (3:0).

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик, Марлос (Соломон, 77), Маркос Антониу (Коваленко, 74), Мораэс.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Клаус, 83), Тиссеран, Понграчич, Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 76), Жуан Виктор, Гинчек (Мармуш, 62), Вегхорст.

Предупреждения: Брукс, 57. Кривцов, 60. Шлагер, 71. Арнольд, 87.

Удаления: Хочолава, 68. Брукс, 70.

Судья: Кружляк (Словакия).

5 августа. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Первый матч — 2:1

«Копенгаген» (Дания) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:0 (1:0)

Голы: Винн, 4 (1:0). Винн, 53 — с пенальти (2:0). Фальк, 62 (3:0).

«Копенгаген»: Юнссон, Бойлесен (Бенгтссон, 69), Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Мудражия (Стаге, 54), Биель (Овьедо, 84), Фальк (Бартолец, 84), Винн, Кауфманн (Дарами, 54).

«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Мехмет Топал (Алексич, 56), Вишча, Махмут Текдемир (Элиа, 55), Ирфан Кахведжи (Беркай Озджан, 71), Ба, Кривелли (Гульбраннсен, 79).

Предупреждения: Элиа, 84. Бартолец, 87.

Судья: Орсато (Италия).

5 августа. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Первый матч — 0:1