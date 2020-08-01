«Севилья» включила в заявку на матч против «Ромы» игрока с COVID-19

«Севилья» подала заявку на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы», в которой нашлось место полузащитнику Неманье Гуделю, сообщает Football Italia.

29 июля 28-летний серб сдал положительный тест на COVID-19 и должен провести две недели на самоизоляции.

Матч запланирован на 6 августа на нейтральном поле в Дуйсбурге.

В нынешнем сезоне Гудель провел в составе «Севильи» 33 матча, 6 из них — в Лиге Европы.