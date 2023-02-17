Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:57

«Севилья» разгромила ПСВ в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
16 февраля. «Севилья» — ПСВ — 3:0.
Фото Reuters

«Севилья» выиграла у ПСВ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 3:0. Встреча прошла в Нидерландах на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири на последних минутах первого тайма открыл счет. Сразу после перерыва на поле у севильцев вышел Лукас Окампос, который на 50-й минуте удвоил преимущество хозяев, а затем ассистировал Неманье Гуделю.

Ответная встреча состоится через неделю в Нидерландах — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
3:0
ПСВ
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПСВ
ФК Севилья
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
«Ювентус» упустил победу над «Нантом» в Лиге Европы
Гол Дисаси принес «Монако» победу над «Байером». Головина заменили во втором тайме
«Спортинг» на последних минутах избежал поражения от «Мидтьюлланна»
Канчельскис: «Верю в проход «Манчестер Юнайтед» в следующую стадию»
Маркос Алонсо: «У «Барселоны» все было под контролем, но за 10 минут «МЮ» все перевернул»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спортинг» на последних минутах избежал поражения от «Мидтьюлланна»

Гол Дисаси принес «Монако» победу над «Байером». Головина заменили во втором тайме
Новости
RSS RSS
Все новости