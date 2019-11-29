«Севилья» обыграла «Карабах» в матче группового турнира Лиги Европы — 2:0. В составе победителей отличились Бриан Хиль и Мунас Даббур. Испанский клуб досрочно обеспечил себе место в плей-офф.

В другом матче дня АПОЭЛ победил «Дюделанж» — 2:0. Кипрский клуб также вышел в 1/16 финала Лиги Европы. В случае равенства очков с «Карабахом» преимущество по личным встречам будет у АПОЭЛа.

Лига Европы

Группа A

«Севилья» (Испания) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:0 (0:0)

Голы: Хиль, 61 (1:0). Даббур, 90+2 (2:0).

«Севилья»: Буну, Каррису, Эскудеро, Гомес, Гудель, Оливер Торрес (Мена, 68), Посо, Эрнандес (Васкес, 62), Даббур, Рони Лопеш (Хиль, 54), Эль-Хаддади.

«Карабах» (Азербайджан): Бегович, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов (Абдуллаев, 69), Мамедов, Аилтон, Мичел (Кинтана, 84), Гараев, Ришард Алмейда, Зубир, Хайме Ромеро (Эмрели, 70).

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

28 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Лига Европы

Группа A

«Дюделанж» (Люксембург) — АПОЭЛ (Кипр) — 0:2 (0:2)

Голы: Матич, 12 — с пенальти (0:1). Меркис, 43 (0:2).

«Дюделанж»: Жубер, Шнелль, Колс, Лесквой, Бушуари (Беттайеб, 61), Штольц (Покар, 77), Гарос, Моррен, Бугрин (Лави, 54), Синани, Бернье.

АПОЭЛ (Кипр): Белец, Меркис, Савич, Вурос, Иоанну (Яколиш, 66), Гентзоглу (Алеф, 46), Матич, Михайлович, Лукас Соуза, Халлениус (Де Винсенти, 84), Аль-Таамари.

Предупреждения: Савич, 32. Бугрин, 34. Моррен, 59. Михайлович, 72. Вурос, 81. Синани, 90.

Удаления: Вурос, 83. Синани, 90.

Судья: Рокки (Италия).

28 ноября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».

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