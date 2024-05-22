Селюк не считает «Байер» фаворитов в матче с «Аталантой»
Российский агент Дмитрий Селюк оценил шансы «Байера» и «Аталанты» на победу в финале Лиги Европы.
«Я бы не сказал, что «Байер» сегодня фаворит. Тут 50 на 50. Я не назову леверкузенцев фаворитом, потому что любая итальянская команда, как правило, играет очень тактически грамотно. Тактика в Италии на первом месте. Во-вторых, тренер Гасперини — топ», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.
Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.
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