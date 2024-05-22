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Сегодня, 17:31

Селюк не считает «Байер» фаворитов в матче с «Аталантой»

Виктория Кравченко
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Российский агент Дмитрий Селюк оценил шансы «Байера» и «Аталанты» на победу в финале Лиги Европы.

«Я бы не сказал, что «Байер» сегодня фаворит. Тут 50 на 50. Я не назову леверкузенцев фаворитом, потому что любая итальянская команда, как правило, играет очень тактически грамотно. Тактика в Италии на первом месте. Во-вторых, тренер Гасперини — топ», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11744648-selyuk-ya-by-ne-skazal-chto-bajer-favorit-v-matche-s-atalantoj.html
Футбол
ФК Аталанта
ФК Байер
Дмитрий Селюк
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