«Селтик» и ПСВ попали в групповой этап Лиги Европы

ПСВ в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы на выезде разгромил кипрский «Аполлон» (4:0). Первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу голландцев, что позволило ПСВ пройти в группой этап турнира.

Еще в одном противостоянии «Селтик» был сильнее АИКа — 4:1. Дома шотландцы победили со счетом 2:0.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«АИК» (Швеция) — «Селтик» (Шотландия) — 1:4 (1:2)

Голы: Форрест, 17 (0:1). Ларссон, 33 — с пенальти (1:1). Джонстон, 34 (1:2). Жюльен, 87 (1:3). Морган, 90+3 (1:4).

Судья: Дабанович (Черногория).

29 августа. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Результат первого матча — 0:2.

«Аполлон» (Кипр) — «ПСВ» (Голландия) — 0:4 (0:0)

Голы: Ихаттарен, 73 (0:1). Митроглу, 76 (0:2). Мален, 79 (0:3). Мален, 90+4 (0:4).

«ПСВ» (Голландия): Зут, Фиргефер, Баумгартль (Шваб, 81), Боскальи, Дюмфрис, Хендрикс (Митроглу, 74), Гутьеррес, Росарио, Ихаттарен, Гакпо (Чатич, 77), Мален.

Предупреждение: Хендрикс, 56.

Судья: Коллам (Шотландия).

29 августа. Никосия. Стадион ГСП.

Результат первого матча — 0:3.