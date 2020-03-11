Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
11 марта 2020, 23:34
Фанаты «Манчестер Юнайтед», летевшие в автрийский Линц на матч 1/8 финала Лиги Европы против клуба ЛАСК, совершили вынужденную посадку во Франкфурте.
Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
Фанатам пришлось ночь провести в Германии, после чего они снова отправились в Линц. Отметим, что матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» пройдет при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.
From Frankfurt... back to Frankfurt via an emergency landing. Not great to see an engine light up mid-air ?An unplanned night in Germany awaits ?? pic.twitter.com/ruhT7JWNwF— Simon Peach (@SimonPeach) March 10, 2020