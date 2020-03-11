Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе

Фанаты «Манчестер Юнайтед», летевшие в автрийский Линц на матч 1/8 финала Лиги Европы против клуба ЛАСК, совершили вынужденную посадку во Франкфурте.

Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.

Фанатам пришлось ночь провести в Германии, после чего они снова отправились в Линц. Отметим, что матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» пройдет при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.