"С этой командой мы можем все". Роде - о победе "Айнтрахта" над "Бенфикой"

Полузащитник "Айнтрахта" Себастьян Роде - о матче с "Бенфикой" (2:0) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей немецкий клуб пробился в полуфинал, где сыграет с "Челси".

- Я очень счастлив, что забил такой важный гол, что этот гол в итоге вывел нас в полуфинал. После длительного непростого периода в моей карьере, со всеми его травмами, я просто рад выходить на поле с этими игроками. С этой командой мы можем все, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

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