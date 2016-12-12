"Ростову" стоит помнить ошибки "Краснодара"

История взаимоотношений "Спарты" с российскими клубами началась с противостояния против московского "Спартака". И стоит заметить, что красно-белым, что другим командам России просто в матчах со "Спартой" не приходилось. Разве что ЦСКА относительно легко взял верх над пражской командой в Лиге Европы-2010/11. В прошлом сезоне чешский коллектив дважды встречался с командами из России. И если ЦСКА с трудом, но все же прошел дальше в Лиге чемпионов, то встреча "Краснодара" со "Спартой" закончилась бесславным вылетом "быков". (Алексей МОРОЗ)
Российские клубы против "Спарты"
|
1999/00
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
Групповой этап
|
1:1, 2:5
|
2001/02
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
Групповой этап
|
0:2, 2:2
|
2007/08
|
Спартак
|
Кубок УЕФА
|
Групповой этап
|
0:0
|
2010/11
|
ЦСКА
|
Лига Европы
|
Групповой этап
|
3:0, 1:1
|
2015/16
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
2:2, 3:2
|
2015/16
|
Краснодар
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
0:1, 0:3
11 матчей, +2=5-4, мячи 14-18