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«Арсенал» — «Вильярреал»: трансляция матча полуфинала Лиги Европы

20:00
Унаи Эмери. Фото AFP
Унаи Эмери. Фото AFP
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6 мая «Арсенал» в Лондоне сыграет с «Вильярреалом» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери ранее трижды выигрывал Лигу Европы.

Следить за трансляцией матча «Арсенал» — «Вильярреал» можно будет на сайте «СЭ» и в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Вильярреал»

Арсенал — Вильярреал

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