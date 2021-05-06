«Арсенал» — «Вильярреал»: трансляция матча полуфинала Лиги Европы
20:00
6 мая «Арсенал» в Лондоне сыграет с «Вильярреалом» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери ранее трижды выигрывал Лигу Европы.
Следить за трансляцией матча «Арсенал» — «Вильярреал» можно будет на сайте «СЭ» и в прямом эфире matchtv.ru.
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