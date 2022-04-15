Ридле считает, что «Айнтрахт» заслужил победу над «Барселоной»

Чемпион мира и победитель Лиги чемпионов УЕФА Карл-Хайнц Ридле прокомментировал победу «Айнтрахта» над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Вряд ли когда-либо раньше я присутствовал при такой атмосфере на стадионе. Когда счет стал 3:0, я почувствовал, что франкфуртцы смогут победить. «Айнтрахт» в полной мере этого заслуживал: до первого гола «Барселоны» он мог забить четырежды», — цитирует пресс-служба УЕФА Ридле.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».