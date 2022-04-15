Густаво Лопес считает победу «Айнтрахта» над «Барселоной» справедливым результатом

Бывший игрок сборной Аргентины Густаво Лопес прокомментировал поражение «Барселоны» от «Айнтрахта» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Это справедливый результат, учитывая то, что сделал «Айнтрахт», и те моменты, которые у них были. У «Барселоны» был мяч под контролем в первом тайме слишком много, но они ничего не сделали с ним и не сыграли решающей роли в последней трети. В целом по матчу, «Айнтрахт» был намного лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Лопеса.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».