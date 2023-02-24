«Шахтер» по пенальти обыграл «Ренн» в 1/16 финала Лиги Европы

«Ренн» проиграл «Шахтеру» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на «Роажон Парк» во Франции.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Карл Токо-Экамби открыл счет и его гол стал единственным. Так как в первой встрече украинская команда выиграла с минимальным счетом, команды сыграли дополнительное время.

На 106-й минуте встречи нападающий «Ренна» Ибраим Салах, вышедший на замену, забил второй гол. Гостям удалось перевести игру к серии пенальти благодаря автоголу 18-летнего Жанюэля Белосьяна на 119-й минуте.

В одиннадцатиметровых голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин трижды отбил мяч и принес своей команде победу — 5:4.

Соперник «Шахтера» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.