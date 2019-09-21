Ребич дисквалифицирован на пять матчей под эгидой УЕФА

Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта Анте Ребич, выступающий на правах аренды за «Милан», дисквалифицирован на пять матчей под эгидой УЕФА. Санкции в отношении 26-летнего хорвата последовали за грубую игру и оскорбление официального лица матча, сообщает FOX Sports.

«Айнтрахт» 29 августа обыграл «Страсбур» (3:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и по сумме двух встреч вышел в групповую студию турнира. На 44-й минуте матча Ребич получил прямую красную карточку, после чего оскорбил главного арбитра встречи.

Также за ненормативную лексику в адрес официальных лиц матча на две игры под эгидой УЕФА дисквалифицирован спортивный директор «Айнтрахта» Бруно Хюбнер.

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