«Ракув» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире
14 декабря польский «Ракув» на домашнем стадионе города Сосновец сыграет против «Аталанты» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы сезона 2023 / 2024. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
Формальные события игры «Ракув» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре «СЭ». Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча Лиги Европы можно на сайте канала «Матч ТВ». Начало — в 22.55 мск.
«Ракув» с 4 баллами находится на последнем, четвертом месте в турнирной таблице группы D Лиги Европы. «Аталанта» с 11 очками занимает первую строчку в квартете.
За итальянскую команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 9 матчей за «Аталанту» и сделал одну результативную передачу.
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