Президент УЕФА: "Каждый раз, когда работаем с английскими клубами, появляются жалобы"

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику английских клубов, которые были недовольны местом проведения финала Лиги Европы. Напомним он состоялся в Баку (Азербайджан).

– Каждый раз, когда работаем с английскими клубами, появляются жалобы, – цитирует Goal Чеферина. – Это не способствует росту популярности их футбола. Если бы меня спросили, почему играли в Баку, я бы сказал, потому что там живут люди. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто бы не жаловался.

Полтора года назад решили, что будем играть в Баку, где есть современный стадион, вмещающий 70 000 зрителей. Думаю, что в Англии только один стадион, вмещающий больше. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии