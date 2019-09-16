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Польская бригада обслужит матч «Байер» — «Локомотив»

12:44
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Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски обслужит матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом», информирует сайт УЕФА.

Встреча пройдет в среду в Леверкузене (начало — в 22.00 по московскому времени).

Ассистентами назначены Михал Обукович и Радослав Сейка, резервным рефери назначен Томаш Мусял. Видеопомощник — Павел Гиль, ассистент видеопомощника — Бартош Франковски.

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