Польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски обслужит матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом», информирует сайт УЕФА.

Встреча пройдет в среду в Леверкузене (начало — в 22.00 по московскому времени).

Ассистентами назначены Михал Обукович и Радослав Сейка, резервным рефери назначен Томаш Мусял. Видеопомощник — Павел Гиль, ассистент видеопомощника — Бартош Франковски.