Пьер-Эмерик Обамеянг: "В этом сезоне мы не стали допускать тех же ошибок, как в прошлом"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг после победы над "Валенсией" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (4:2) отметил, что команда извлекла уроки из прошлого сезона. Год назад "канониры" на данной стадии проиграли "Атлетико".
- Эта победа многое значит для меня, - цитирует пресс-служба УЕФА Обамеянга. - Думаю, мы извлекли уроки из прошлого сезона. В этом сезоне мы не стали допускать тех же ошибок и вышли в финал.
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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000994/match=2026927/index.html
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