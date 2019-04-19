Педро и Жиру – в команде недели в Лиге Европы

УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы. Наибольшее представительство у "Валенсии" – 4 игрока.
Состав команды недели: Нету ("Валенсия") – Тони Лато, Муктар Диакаби (оба – "Валенсия), Макото Хасебе, Данни Да Коста (оба – "Айнтрахт") – Даниэль Парехо ("Валенсия"), Томаш Соучек, Петр Шевчик (оба – "Славия"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Педро Родригес – Оливье Жиру (оба – "Челси").
😎 Команда недели #ЛигаЕвропы! 👏– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 апреля 2019 г.
Как вам такой вариант? 🤔 pic.twitter.com/YunWBG4MMp
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