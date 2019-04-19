12:05 | Футбол — Лига Европы

Педро и Жиру – в команде недели в Лиге Европы

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УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы. Наибольшее представительство у "Валенсии"​ – 4 игрока.

Состав команды недели: Нету ("Валенсия") – Тони Лато, Муктар Диакаби (оба – "Валенсия), Макото Хасебе, Данни Да Коста (оба – "Айнтрахт") – Даниэль Парехо ("Валенсия"), Томаш Соучек, Петр Шевчик (оба – "Славия"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Педро​ Родригес – Оливье Жиру (оба "Челси").

 

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