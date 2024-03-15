Патрик Шик: «Неважно, кто достанется «Байеру» следующим, мы можем обыграть любого»

Форвард «Байера» Патрик Шик прокомментировал победу над «Карабахом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Евопы.

«Эта игра, эта концовка — это все просто прекрасно! Последние минуты стали для нас сумасшествием — так же как и в первом матче, нам пришлось сражаться до последнего игрового момента. «Карабах» заслуживает комплиментов: он играет в совершенно ином стиле, нежели наши соперники по бундеслиге. Это многое нам усложняло. Мне как нападающему невероятно приятно выходить и забивать решающие голы. Теперь с нетерпением будем ждать четвертьфинала. И неважно, кто достанется следующим, мы можем обыграть любого», — цитирует пресс-служба УЕФА Шика.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.