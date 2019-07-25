"Партизан" с Тошичем обыграл валлийцев в Лиге Европы

Сербский "Партизан" с минимальным счетом обыграл валлийский "Конна'с Куэй" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0. В стартовом составе белградской команды появился бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:0 (1:0)

Голы: Сафури, 10 - с пенальти (1:0). Шамир, 63 (2:0).

"Конна'с Куэй" (Уэльс) - "Партизан" (Сербия) - 0:1 (0:0)

Гол: Шчекич, 62.

"Локомотив" Пл (Болгария) - "Спартак" Тр (Словакия) - 2:0 (1:0)

Голы: Илиев, 39 - с пенальти (1:0). Илиев, 61 - с пенальти (2:0).

ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия) - 1:0 (0:0)

Гол: Эвандру, 53.