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Пак Джи Сун: «Манчестер Юнайтед» не хочет сосредотачиваться только на одном турнире»

16:16
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Бывший полузащитник и представитель «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун подвел итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где английский клуб встретится с «Брюгге».

— Надеюсь, мы сможем получить хороший результат, — цитирует Джи Суна официальный сайт УЕФА. — Пару лет назад мы выиграли трофей и знаем, насколько это важно. Но мы не хотим сосредотачиваться только на одном турнире.

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