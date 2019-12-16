Пак Джи Сун: «Манчестер Юнайтед» не хочет сосредотачиваться только на одном турнире»

Бывший полузащитник и представитель «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун подвел итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где английский клуб встретится с «Брюгге».

— Надеюсь, мы сможем получить хороший результат, — цитирует Джи Суна официальный сайт УЕФА. — Пару лет назад мы выиграли трофей и знаем, насколько это важно. Но мы не хотим сосредотачиваться только на одном турнире.