Оуэн: «Второй гол «Ливерпуля» стал прекрасной концовкой»

Обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Юнионом» (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Запоздалой развязкой болельщиков заставили поднапрячься, но «Ливерпуль», несомненно, победу заслужил. Второй гол стал прекрасной концовкой. Я попытался разобраться, действительно ли Диогу Жота хотел ударить с отскоком от земли, ведь периодически мы такие приемы видим. Оставляю за ним презумпцию невиновности», — цитирует пресс-служба УЕФА Макаллистера.

«Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.