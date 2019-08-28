Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой» сказал, что тот факт, что команда пропускает в шести матчах подряд, не является для него проблемой.

— Мы провели первый матч, проиграли 0:1, и соперник играл лучше нас, поэтому задача — изменить ситуацию. Понимаем значимость этого матча для клуба и для страны, готовимся серьезно.

— «Спартак» пропускает уже шесть матчей подряд. Это проблема для вас?

— Когда выигрываем — это не проблема, но завтра нужно сыграть в обороне очень внимательно и не дать шансов сопернику. (Дмитрий Гирин, Ярослав Сусов)