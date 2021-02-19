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Обамеянг заявил, что «Арсенал» заслуживал победы над «Бенфикой»

10:48
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничью с «Бенфикой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы заслуживали большего, а я должен был забить пару мячей в ворота «Бенфики». Впрочем, это только первый матч, так что мы должны продолжать двигаться вперед», — написал у себя в Twitter Обамеянг.

Ответный матч «Арсенала» с «Бенфикой» состоится 25 февраля. Начало встречи — в 20.55 (мск).

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