Обамеянг заявил, что «Арсенал» заслуживал победы над «Бенфикой»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничью с «Бенфикой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы заслуживали большего, а я должен был забить пару мячей в ворота «Бенфики». Впрочем, это только первый матч, так что мы должны продолжать двигаться вперед», — написал у себя в Twitter Обамеянг.

We deserved better and i should Score couple goals today but still one Game to Go we keep going. Well done @BukayoSaka87 ? pic.twitter.com/geuDwU23N9 — AUBA?? (@Aubameyang7) February 18, 2021

Ответный матч «Арсенала» с «Бенфикой» состоится 25 февраля. Начало встречи — в 20.55 (мск).