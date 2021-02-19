Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

«В России нет футбола сравнимого с европейским. Российские клубы не готовы выступать на международной арене. Не каждый найдет Загреб на карте. Никаких оправданий этому поражению быть не может. Давайте скажем честно: мы играть в Европе не готовы. Два раза, когда мы выигрывали кубок УЕФА, в российском футболе не было лимита на легионеров. Я не хочу говорить, что его надо отменять. Факт остается фактом. Господину Дюкову есть над чем задуматься», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев отметил, что отсутствие вратаря Матвея Сафонова повлияло на итоговый результат.

«Отчасти отсутствие Матвея повлияло на итоговый счет. Это был основной вратарь «Краснодара». Он уже получил вызов в сборную. Достаточно часто выручал команду. На мой взгляд, это будущая звезда сборной», — добавил Лебедев.

Ответная встреча пройдет в Загребе 25 февраля.

(Владимир Пушкарев)