Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский разобрал действия голкипера «Краснодара» Евгения Городова в игре с загребским «Динамо». Первый матч 1/16 финала Лиги Европы завершился поражением российского клуба со счетом 2:3.

— Городов провел матч очень эмоционально, — цитирует Березовского bookmaker-ratings.ru. — Он много выручал в первом тайме и в большинстве эпизодов был на высоте. Помогал команде выходами из ворот, наверное, думал, что сможет снять все, но это как раз чревато ошибками. Когда забивали второй гол, он не рассчитал траекторию, сделал лишние шаги до того, как оценил эпизод и потому не смог дотянуться. Мяч его перелетел. Я не хотел бы делать Городова виноватым, но если вы обратите внимание, современные вратари очень мало играют на выходах. А наши российские голкиперы старой школы как раз стараются много играть на выходах, отсюда и ошибки. Если бы он сразу ринулся на линию ворот, возможно, забили бы все равно, но говорили бы, что Городов не виноват, ведь удар наносился в упор. А может, мог бы и выручить. Но выходить в этом эпизоде ему не стоило.

— Третий забили в ближний вратарский угол. Почему этот удар не отбил?

— Атака развивалась так, что ему приходилось быстро перемещаться в нужную позицию и требовалось занять удобную для себя вратарскую стойку — пониже, чтобы тебя не потянуло назад. И он немного не успел сложиться, хотя на такой удар сложно реагировать рукой. Нужно было отбивать ногой — некрасиво, коряво, зато шансы не пропустить увеличились бы.

— А для чего Городов начал складываться? Показалось, что мяч летел как раз ногу.

— Во время атаки все происходит настолько быстро, что сложно сразу проанализировать ситуацию. Вратарь всегда в большей степени настроен сыграть рукой, однако в том моменте на это не было времени.

— Если смотреть с точки зрения психологии, стоит ли Мусаеву выпускать Городова на ответную игру?

?— Он опытный парень, поэтому должен совладать с эмоциями и преодолеть этот небольшой кризис. Плюс вопрос, есть ли у тренера достойная замена. Да и надо глобальнее смотреть — даже несмотря на такие моменты, я не думаю, что Городов — виновник поражения. Там больше дело в обрезах, которые происходили в центре поля и заканчивались кинжальными выпадами «Динамо». Статистически Городов сыграл гораздо лучше своего оппонента. У него шесть сейвов, у вратаря Загреба — два. Мне кажется, причина поражения в том, что «Краснодар» сыграл неправильно, слишком эмоционально. В первом матче нужно уделять внимание именно защите. «Краснодар» не привык так действовать, но если мы вспомним, осенью прошлого года они наступили на горло собственной песне и прошли в Лигу Европы, не владея мячом. В матче с «Ренном» владение было на уровне 45 процентов. Надо было играть чуть более рационально, в большей степени от обороны, шахматно. Это плей-офф, тут уже не до романтики.