«Наполи» на выезде победил «Реал Сосьедад» в Лиге Европы

«Наполи» обыграл «Реал Сосьедад» в выездном матче группового турнира Лиги Европы — 1:0. Единственный мяч провел Маттео Политано. В другой игре группы F АЗ крупно обыграл «Риеку» — 4:1.

В группе D «Бенфика» разгромила «Стандард» — 3:0, а «Рейнджерс» с минимальным счетом одолел «Лех». На счету португальской и шотландской команды по две победы в двух играх.

В группе E «Гранада» и ПАОК завершили встречу нулевой ничьей, а ПСВ в добавленное время вырвал победу у «Омонии» — 2:1.

Лига Европы

Группа D

«Бенфика» (Португалия) — «Стандард» (Бельгия) — 3:0 (0:0)

Голы: Пиззи, 49 — с пенальти (1:0). Вальдшмидт, 66 — с пенальти (2:0). Пиззи, 76 (3:0).

«Бенфика»: Влаходимос, Фертонген, Отаменди, Нуну Тавареш, Пиззи (Рамуш, 79), Габриэл (Вайгль, 73), Эвертон, Гонсалвеш, Педринью (Рафа Силва, 46), Вальдшмидт (Таарабт, 68), Нуньес (Сеферович, 72).

«Стандард»: Бодар, Дюссенн, Фай, Ванхейсден (Лаифис, 75), Гавори, М.Карсела-Гонсалес, Бастьен, Цимирот (Й.Карсела-Гонсалес, 75), Бокади, Амалла (Авенатти, 80), Уларе (Больевич, 70).

Предупреждения: Гонсалвеш, 43. Бодар, 49. Фай, 65.

Судья: Летексье (Франция).

29 октября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Лех» (Польша) — 1:0 (0:0)

Гол: Морелос, 68.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Балогун, Таверньер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Эрфилд (Джэк, 81), Камара, Хаджи (Зунгу, 69), Кент (Баркер, 81), Руф (Морелос, 62).

«Лех»: Беднарек, Рогне, Шатка, Кравец, Пухач, Червиньски, Скурась (Сикора, 75), Мархвиньски (Авад, 82), Модер, Рамирес (Качарава, 87), Исхак.

Предупреждения: Исхак, 16. Балогун, 47. Голдсон, 51.

Судья: Тохвер (Эстония).

29 октября. Глазго. Стадион «Айброкс».

Группа E

«Омония» (Кипр) — ПСВ (Голландия) — 1:2 (1:1)

Голы: Хорди Гомес, 29 (1:0). Мален, 40 (1:1). Мален, 90+2 (1:2).

«Омония»: Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Хорди Гомес, Витор Гомеш, Ботеак (Кусулос, 90+4), Дюриш (Асанте, 80), Папулис (Какуллис, 80), Ционис.

ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи, Тезе, Гетце, Хендрикс, Томас, Сангаре, Ихаттарен, Мален, Мадуэке (Файн, 83).

Предупреждения: Томас, 47. Тезе, 69. Хорди Гомес, 78. Файн, 85. Асанте, 86.

Судья: Румшас (Литва).

29 октября. Никосия. Стадион ГСП.

«Гранада» (Испания) — ПАОК (Греция) — 0:0

«Гранада»: Силва, Вальехо, Х.Санчес, Нева, Гоналон (Дуарте, 90), Кенеди (Соро, 73), Эррера (Хорхе Молина, 59), Милья, Мачис (Брайс, 90), Пуэртас, Суарес (Монторо, 74).

ПАОК: Ж.Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Яннулис, Родригу (Ваге, 74), Шваб, Мург (Эль-Каддури, 70), Аугусту, А.Живкович, Чолак (Свидерски, 69).

Предупреждения: Родригу, 25. Эррера, 45. Яннулис, 64. Вальехо, 68. А.Живкович, 74. Аугусту, 90+2.

Судья: Мартинш (Португалия).

29 октября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Группа F

АЗ (Голландия) — «Риека» (Хорватия) — 4:1 (2:0)

Голы: Копмейнерс, 6 — с пенальти (1:0). Гвюдмундссон, 20 (2:0). Карлссон, 51 (3:0). Гвюдмундссон, 60 (4:0). Куленович, 72 (4:1).

АЗ: Бизот, Мартинс Инди (Гуллит, 89), Свенссон, Хатзидиакос (Леувин, 61), Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Гвюдмундссон (Бараси, 89), Карлссон (Эвьен, 66), Стенгс (Абухлал, 66).

«Риека»: Невистич, Томечак (Распопович, 80), Велковски (Лепиница, 64), Эшковал, Смолчич, Штефуль (Анастазио, 80), Андрияшевич (Халилович, 65), Павичич, Лончар, Куленович, Менало (Ятеке, 64).

Предупреждения: Куленович, 13. Копмейнерс, 17. Гвюдмундссон, 31. Менало, 34. Лепиница, 86.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

29 октября. Алкмар. Стадион АФАС.

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Наполи» (Италия) — 0:1 (0:0)

Гол: Политано, 56.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Субименди, 79), Саньян, Ле Норман, Сильва, Порту (Баутиста, 68), Мерино (Барренечеа, 79), Гевара, Оярсабаль (Гуриди, 86), Исак (Виллиан Жозе, 67).

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Бакайоко, Лоботка (Мертенс, 62), Демме (Руис, 89), Инсинье (Лосано, 22), Петанья (Ди Лоренцо, 61), Политано (Осимен, 61).

Предупреждения: Лосано, 45. Ле Норман, 72. Осимен, 81.

Удаление: Осимен, 90+2.

Судья: Поусон (Англия).

29 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».